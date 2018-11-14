13 Kasım'd Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltayı çıkarıp, Atatürk'ün ayak kısmına vurmuştu.



Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.



Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti.







Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.



Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadın, Atatürk Anıtı'na bir yazı da bırakmıştı.







İçeriği açıklanmayan yazı, polis tarafında alınırken, Atatürk heykeline zarar veren kadın dün akşam gözaltına alındı.







VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Tekirdağ' ın Çorlu ilçesi'nde Atatürk büstüne baltayla saldıran Çiğdem B. sevkedildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



