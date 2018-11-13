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Marmara'da sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı 4 ila 6 derece azalacak, İstanbul ve bölgenin doğusu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor.

Yaşam / 13 Kasım 2018 Salı 08:53
Marmara'da sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova), Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis de öngörülüyor.

Bölgede sıcaklığın 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (Ppoyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Kaynak : AA

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