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Sözcü yazarları saldırıya geçti

Sözcü yazarları, Türkiye'yi kalkındıracak İstanbul Havalimanı'na köşelerinden saldırıya geçti.

Güncel / 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:41
Sözcü yazarları saldırıya geçti

Dünyanın konuştuğu İstanbul Havalimanı'nın açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda büyük bir çoşkuyla yapıldı.

Açılışa yabancı liderler akın ederken, hayranlıklarını gizleyemediler.

ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR

Yabancıların hayranlıkla baktığı dev projeye, içeriden saldırılar devam ediyor.

Sözcü yazarları köşelerinden saldırılarına ara vermezken, proje hakkında algı operasyonlarıyla kara kampanya yürütüyorlar.






Kaynak : Beyaz Gazete Özel

29 Ekim Cumhuriyet BayramıSözcü Gazetesi3. Havalimanı


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