İçişleri Bakanı Soylu'dan o fotoğraflarla ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Soylu, burada yaptığı konuşmada, 'Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 21 bin 947 kişi tutuklandı.' ifadelerini kullandı.



Terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi veren Soylu, 'Bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi.' dedi.



Bakan Soylu, son bir yılda bin 451 PKK'lı, 40 aşırı sol terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiğini, 336 DEAŞ'lının da tutuklandığını açıkladı.



Soylu'nun açıklamaları şöyle:



Gencecik evlatlarımızın inançlarını ve fedakarlıklarını görüyoruz. Bunlar bizim yol haritamızı çizmekte, teröre karşı kararlı mücadelemizi göstermekte.



Tunceli bölgesi PKK'nın en önemli merkezlerinden biriydi. Biriydi diyorum çünkü, 2017'de burayı yüzde 75 temizledik. 315 mevcudu vardı, şu anda 81 ile 85 arasında terörist var orada. Yüzde 75 civarında eksilme söz konusu. Tunceli bölgesinde 20107'de 4162 küçük, 8 orta operasyon yapıldı.



DHKP-C ve MLKP'den bölgede kimse kalmadı, bunlar PKK'nın şemsiyesi altındaydılar. İç güvenlik operasyonlarında en başarılı il Tunceli'dir.



TUNCELİ'DE ŞEHİT OLAN İKİ ASKER



Karayolu ulaşımı olmayan bir bölgedeydi TİM. Hava şartları kötüleşti, tipi bastırınca 26 Ekim'de geri çekilme emri verildi. Sadece helikopter ve yaya ulaşımının mümkün olduğu bölgeye defalarca denenmesine rağmen helikopter inemedi. Güçlükle TİM'e ulaşıldı ve hipotermi geçiren iki evladımıza müdahale yapıldı.



Sosyal medyada 'böyle bir şey olur mu?' dendi ama paylaşılan fotoğraflar ve videolar yanlış. Kahramanlarımızı, mevsimsel şartlara uymayan şekilde operasyona çıkarıyormuşuz havası yaratmaya çalıştılar...



Evlatlarımız alındı, kısa mesafe sonra helikoptere bindirildiler ve hastaneye ulaştılar. Bir tanesi helikopterde bir tanesi de hastanede şehit oldu.



Bu hadiseye ilişkin tamamen art niyetli olarak yorum ve tezviratlara şahit olduk. Yalan yanlış bilgiler verildi, olayla ilgisi olmayan resimler paylaşıldı, başka yerde çekilmiş bir başka personelin videosu son konuşma olarak servis edildi. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum bunların hiçbirisinin gerçekle ilgisi yoktur. Şehit olan askerlerimiz üzerindeki giysi ve ekipman, jandarmanın kullandığı dünya standartlarında, dünyadaki bir çok orduya üretim yapan standartlar şeklinde elde edilmiştir. Ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır.



İki aslanı kaybettik ve en aşağıdan yukarıya kadar sorumluluğu taşıyoruz. Her konuda yorum yapanlar var, tarih profesörü ama televizyonda sanki 40 yılını terörle mücadeleyle geçirmiş gibi ahkam kesiyor.



TİM komutanımız Karadeniz'deki operasyonlardan buraya geldi, tecrübesi var. Bölük ve tabur komutanları da tecrübeli. 'Askeri liseler kapatıldığı için böyle oldu' diyenlere yazıklar olsun.



Kılıçdaroğlu'nun bir değerlendirmesi var ve ironi var. Kılıçdaroğlu Nazimiye'lidir, bu operasyolar Nazmiye'de. Bir telefon açıp oradaki arkadaşlarımıza 'Allah razı olsun' dedi mi? Tunceli'deki hayat standartının ve kalitesinin nasıl yükseldiğini görerek bunu yaptı mı? Ciddiyetten ve sorumluluktan yoksun anlayış.