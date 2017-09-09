USD (Alış - Satış) : 3,41 - 3,41 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

iPhone 8'in özellikleri sızıntı ile deşifre oldu

Apple'ın yeni amiral gemisi ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor.

Teknoloji / 09 Eylül 2017 Cumartesi 11:34
iPhone 8'in özellikleri sızıntı ile deşifre oldu

Apple'ın yeni amiral gemisi ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran isimler ve firmalar telefon ile ilgili bilgiler paylaşıyor. Apple'ın patent başvurusu iPhone 8 ve diğer modeller ile ilgili yeni ipuçları veriyor.

İşte iPhone 8'de yer alması muhtemel özellikler...

Geçtiğimiz ay sızdırılan HomePod yazılımı ile ortaya çıkan iPhone 8'in özellikleri bugün sızdırılan iOS 11 Golden Master sürümü ile kesinlik kazandı.



Sızan iOS 11 Golden Master sürümünü inceleyen 9to5Mac sitesi iPhone 8 ile ilgili yeni detaylara ulaştı.
 


9to5Mac'ei göre, yeni iPhone iPad Pro'da olduğu gibi beyaz dengeleme için True Tone Display özelliğine sahip.
 


Bunun dışında cihazda OLED teknolojine yer verilecek.
 


Ekran çözünürlüğü ise 1125 × 2436 olarak görünüyor.


 

 








İphoneApple Store


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı