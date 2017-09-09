Erdoğan Kazakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Erdoğan'a kazak yetkililer tanıtıldı. İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan karşılama kıtasını selamladı. İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.



Baş başa görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı konuşmaya, 'Öncelikle Aksakalımıza teşekkür ediyorum bu daveti sebebiyle.' diyerek başlayan Erdoğan, 'İkili ilişkilerimizin 25'inci yıl dönümünde gerçekten Astana'da olmak bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. Kazakistan'ı Almatı ile tanımıştık ama burada kurulmuş olan Astana ile şimdi bambaşka bir Kazakistan var. Burası bizim için ikinci bir ev, kendimizi evimizde hissediyoruz. Aramızdaki bütün siyasi, askeri, ticari, kültürel, ekonomik, ilişkilerimizi her geçen gün artırmanın gayreti içerisindeyiz.' diye konuştu.







Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 2 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, 'Bunu yeterli bulmuyoruz. Azmimiz bunu bir an önce, süratle daha önce görüştüğümüz gibi 5 milyar dolara ulaştırmak. Kazakistan ve Türkiye'de bu potansiyel mevcut.' dedi.







'Bölgesel sorunlar noktasında özellikle Aksakalımızın gösterdiği gayretlere teşekkür ediyoruz.' ifadesini kullanan Erdoğan, 'Ayın 14'ünde de Astana Zirvesi önem arz ediyor. Ön çalışmalar bitmiş durumda. Artık burada finali yapılacak. İnşallah atılmış olan adımlar Astana'da noktalanır. Cenevre süreci de böylece çok daha kolay bir şekilde yol alır.' değerlendirmesinde bulundu.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kazakistan'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından Akorda Cumhurbaşkanlığı Saray'ında resmi tören ile karşılandı. Karşılama töreninde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın (sağda) ile MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu (sağ 2) da hazır bulundu.



Kaynak : İHA