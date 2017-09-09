Beş Alman'a haddini bildiren Türk o anları anlattı

Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarının yer verdiği açıklamalarıyla öne çıkan Tuğrul Selmanoğlu, aslen Elazığlı ama Almanya'da doğup büyümüş.



Asıl mesleği hekimlikse de sağlık turizmi yaptığını belirtiyor. Almanya'da gündem olan o program için şunları söylüyor:



“Onlara, ‘Kısa vadede Türkiye düşmanlığı tavrınız size bir-iki puan kazandırabilir ama uzun vadede tavrınızın İslam düşmanlığına ve ırkçı partilere yaradığını göreceksiniz' dedim.”



Alman kanalında 5 kişiyi susturan Türk

'SEÇİMLERDEN ÖNCE PROGRAMA ÇAĞRILMAM TESADÜF DEĞİL'

Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre; Selmanoğlu, o konuşmalarından sonra terör örgütleri tarafından tehdit edildiğini vurguluyor: “Programa davet edildiğimde katılmak istemedim. Takipçilerim ısrar edince gittim. Karşımda sıkı Türkiye karşıtı 2 bakan ve doktorasını Türkiye üzerine yapmış profesörler vardı. Seçimlerden hemen önce bu programa çağrılmam tesadüf değil.



'BENİ HARCAMAYA ÇALIŞMALARINA MÜSAADE ETMEDİM'

Daha önce AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Basın Medya Başkanlığı yaptım. Facebook'ta 90 bine yakın takipçim var. Paylaştığım videoları milyonlar beğeniyor. Beni oraya çağırarak harcamaya çalıştılar ancak müsaade etmedim. 200'e yakın gazete, Türkiye'yi savunmamla ilgili haber yaptı.”



Bunlardan Alman Die Welt Gazetesi, Selmanoğlu için “Moderatör ve katılımcılar, Erdoğan taraftarını durdurmakta zorlandı” başlığını kullandı.

Kaynak : Habertürk