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Kocaeli'de halk otobüsü yandı

Seyir halindeyken alev alan otobüsteki 6 yolcu tahliye edilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

3. Sayfa / 08 Eylül 2017 Cuma 16:31
Kocaeli'de halk otobüsü yandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken yanan otobüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Fatih Mahallesi 104. Sokak üzerinde 6 yolcusu ile seyreden Veysel Yıldırım'ın kullandığı 41 BR 290 plakalı halk otobüsünün motor kısmından alev çıkmaya başladı.





Yangını fark eden sürücü, yolcuları tahliye ettikten sonra yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti ancak başarılı olamadı. Yangın tüm otobüse yayıldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.



Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, çevredeki evlerin bahçesine sıçrayan alevlere ekipler müdahale etti.









Kaynak : AA

Söndürme TüpüKuruçeşmeYangına Müdahale


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