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Otomobil bariyerlere çarptı, trafik kitlendi: Yaralılar var

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 07 Eylül 2017 Perşembe 13:26
Otomobil bariyerlere çarptı, trafik kitlendi: Yaralılar var

Kaza, Adana-Ulukışla otobanında meydana geldi.

Güneyköy çıkışında Kadir Ş. yönetimindeki 06 AED 193 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Sürücüsünün yara almadığı kazada araç içerisinde bulunan Levent Fırat Ş.(49),Belgin Ş.(48),Elif Ş. (17) ve Burakhan Ş. (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

Ömer HalisdemirDireksiyon


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