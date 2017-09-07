Otomobil bariyerlere çarptı, trafik kitlendi: Yaralılar var

Kaza, Adana-Ulukışla otobanında meydana geldi.



Güneyköy çıkışında Kadir Ş. yönetimindeki 06 AED 193 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.



Sürücüsünün yara almadığı kazada araç içerisinde bulunan Levent Fırat Ş.(49),Belgin Ş.(48),Elif Ş. (17) ve Burakhan Ş. (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA