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Trump'ın oğlu ifade verecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr, Rusya’nın ABD seçimlerine karışmasına yönelik iddialara ilişkin ifade verecek.

Siyaset / 06 Eylül 2017 Çarşamba 22:46
Trump'ın oğlu ifade verecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, yarın Senato Adalet Komitesinin karşısına çıkarak Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerindeki müdahalesine yönelik iddialara ilişkin ifade vereceği belirtildi. Trump Jr'ın avukatı Alan Futerfas, yarın yapılacak oturumla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Profesyonel ve verimli bir toplantı olmasını umuyoruz ve komiteye yardım etme fırsatı bulduğumuz için memnunuz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgiler elde etmek amacıyla Rus avukatla görüştüğü ortaya çıkmıştı. Daha sonra elde edilen gelişmelerde, Trump Jr.'ın toplantıdan önce mail aracılığıyla bilgilendirildiği kaydedilmişti. Trump Jr ise Rus avukat ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin tartışmalara son vermek amacıyla görüşmeyi ayarlayan yayıncı Rob Goldstone'la yaptığı elektronik posta yazışmalarını yayınlamıştı.


Kaynak : İHA

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