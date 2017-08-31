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Bayramda barınaklar boş kalmasın (Etkinlik)

İstanbul Beşiktaş ilçesinde düzenlenecek olan ''Besiktaş Sokak Hayvanları'' etkinliği dikkat çekiyor.

Güncel / 31 Ağustos 2017 Perşembe 15:20
Bayramda barınaklar boş kalmasın (Etkinlik)

10 günlük bayram tatilinde veteriner ve görevliler bayram tatiline gidecekleri için her bayram olduğu gibi bu bayram da barınaklardaki onbinlerce hayvan açlık ve susuzluktan ölecek.

Bu bayram daha uzun olduğu için felaket daha büyük olacak!

Görevliler tatile gidecekleri için insanların bayramın hayvanların felaketi olması, %99 u müslüman olan toplumumuzun ahlaki, vicdani ve insani değerlerine aykırı olarak utanç verici bir durumdur.

Açlık ve susuzlukla gelecek ölümlerin olmaması için bu bayram belediye barınaklarında olmamız gerek.

Beşiktaş Sokak Hayvanları, İstanbul'daki tüm vatandaşlarımıza, belediye barınaklarını ziyaret etmeleri için çağrıda bulunuyorlar.

Bu ziyaretleri vatandaşlarımız bireysel olarak yapabilecekleri gibi ''Besiktas Sokak Hayvanlari'' sosyal medya adresindeki ''Besiktaş bayram da barınaklardayız. Açlığa ölüme karşı'' etkinliğine dahil olarak da yapabilirler.

YAPILAN ETKİNLİKLERE KATILMAK İSTEYENLER İÇİN;

BEŞİKTAŞ ETKİNLİĞİ İÇİN TIKLAYIN

SANCAKTEPE ETKİNLİĞİ İÇİN TIKLAYIN

EYÜP ETKİNLİĞİ İÇİN TIKLAYIN



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