Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesi'nde, 2 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralı olarak ele geçirilen 'Azad Cüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu'nun, Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit etmesinin yanı sıra, CHP 24'üncü Dönem Milletvekili Hüseyin Aygün'ü de kaçırdığı ortaya çıktı.



Güvenlik güçleri, 12 Ağustos 2012 tarihinde Ovacık'taki parti çalışmalarının ardından Tunceli'ye dönerken aracının önünü kesilerek alıkonulan ve 48 saat sonra serbest bırakılan Hüseyin Aygün'ün de PKK'lı terörist Gürbüz Topçu tarafından kaçırıldığını belirledi.







AYGÜN: SAYGILI ÇOCUKLAR



Hüseyin Aygün kendisini dağa götürüp iki gün alıkoyan teröristlerden 'genç arkadaşlar' diye söz etmesi ve eylem için 'iki günlük dağ maceram' ifadesini kullanarak olayı sempatik göstermesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.



Aygün kendisini kaçıran teröristlerle ilgili olarak, 'Ellerinde silah olan insanlar yönünden barış isteğinin dile getirilmesi bence çok önemli. 6-7 kişilik genç bir gruptu. Çok saygılı çocuklardı. Sarıldılar, öptüler. Burada bulunan kardeşlerini sakın unutma abi dediler' demişti.