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Doğru Perinçek: Demirtaş'ın tutukluluğu çok doğru

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili "Doğru değil, çok doğru" değerlendirmesini yaptı.

Güncel / 29 Ağustos 2017 Salı 22:50
Doğru Perinçek: Demirtaş'ın tutukluluğu çok doğru
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Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programına canlı yayın konuğu olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının yanlış bir karar olduğunu söylerken, Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasının ise yerinde bir karar olduğunu söyledi. 

ALTAYLI GÜLMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

Perinçek,  Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili " Türkiye'yi bölmek isteyen bir hareketin temsilcisi olan Demirtaş'ın tutuklu olması doüğru değil çok doğru. " değerlendirmesini yapınca programın moderatörü Fatih Altaylı gülmekten kendini alamadı. 

FETÖ'YLE TARİHİ BİR MÜCADELE VAR

Türkiye'nin OHAL'le yönetilmesinin doğru bir karar olduğunu savunan Perinçek "Prensipte OHAL ve KHK gerekli. Ancak harp okullarının, GATA'nın kapatılması vs. yanlış kararlar.Bugün Türkiye, ABD ve piyonlarına karşı bir savaş veriyor. FETÖ'ye karşı mücadele tarihi bir mücadeledir." dedi.

ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YANLIŞ

Perinçek, Erdoğan karşıtlığı ve düşmanlığı üzerinden yapılan siyasi programın yanlış olacağını da sözlerine ekledi.

CHP FETÖ'YE DEMİRTAŞ'A ADALET İSTİYOR

CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Perinçek "CHP Demirtaş'a, FETÖ'ye adalet istiyor. Bugün CHP'nin bir kolunda HDP/PKK öbür kolunda FETÖ var." şeklinde konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Selahattin DemirtaşFatih AltaylıDoğu PerinçekCanlı YayınEnis Berberoğlu


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