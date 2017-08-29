Doğru Perinçek: Demirtaş'ın tutukluluğu çok doğru

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programına canlı yayın konuğu olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Perinçek CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının yanlış bir karar olduğunu söylerken, Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasının ise yerinde bir karar olduğunu söyledi.



ALTAYLI GÜLMEKTEN KENDİNİ ALAMADI



Perinçek, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili " Türkiye'yi bölmek isteyen bir hareketin temsilcisi olan Demirtaş'ın tutuklu olması doüğru değil çok doğru. " değerlendirmesini yapınca programın moderatörü Fatih Altaylı gülmekten kendini alamadı.



FETÖ'YLE TARİHİ BİR MÜCADELE VAR



Türkiye'nin OHAL'le yönetilmesinin doğru bir karar olduğunu savunan Perinçek "Prensipte OHAL ve KHK gerekli. Ancak harp okullarının, GATA'nın kapatılması vs. yanlış kararlar.Bugün Türkiye, ABD ve piyonlarına karşı bir savaş veriyor. FETÖ'ye karşı mücadele tarihi bir mücadeledir." dedi.



ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YANLIŞ



Perinçek, Erdoğan karşıtlığı ve düşmanlığı üzerinden yapılan siyasi programın yanlış olacağını da sözlerine ekledi.



CHP FETÖ'YE DEMİRTAŞ'A ADALET İSTİYOR



CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Perinçek "CHP Demirtaş'a, FETÖ'ye adalet istiyor. Bugün CHP'nin bir kolunda HDP/PKK öbür kolunda FETÖ var." şeklinde konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel