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Almanya'dan flaş açıklama! Sonuçsuz kalmayacak

Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Almanya'ya yönelik tavrının ekonomik ilişkilerde sonuçsuz kalmayacağını söyledi.

Ekonomi / 28 Ağustos 2017 Pazartesi 21:40
Almanya'dan flaş açıklama! Sonuçsuz kalmayacak

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Sözcü Seibert, Berlin'de düzenlediği olağan basın toplantısında Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİRMEKTE HEMFİKİRİZ'

Seibert, Türkiye'ye yönelik tutum konusunda Almanya'daki farklı bakanlıklar arasında görüş ayrılığı bulunduğuna ilişkin medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Seibert, "Türk hükümetinin siyaseti ve örneğin Alman vatandaşlarına yönelik tutum karşısında, Türkiye politikamızı yeniden şekillendirmemiz gerektiği konusunda Federal Hükümet olarak hemfikiriz” dedi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Seibert, bu durumun ekonomik iş birliğine etkileri olması gerektiği konusunda da aynı görüşün paylaşıldığını ifade etti. Seibert, hukuk açısından güvensiz bir ortamın yeni yatırımlar için uygun olmayacağını belirtti.

Bu nedenle de Alman projeleri ve verilen devlet desteğinin incelendiğini kaydeden Seibert, bunlar arasında Hermes kredi garantisine ilişkin ön koşulların da bulunduğunu dile getirdi.

Ancak Seibert, bu konuya ilişkin olarak ilgili bakanlıklar arasındaki görüşmelerin sürdüğüne işaret etti. Hermes kredi garantisi, Türkiye'ye yapılan ihracat ve yatırımlara veriliyor.

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