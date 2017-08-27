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Halk TV vatandaşı canlı yayından kovdu

CHP'nin adalet kurultayını canlı veren Halk TV'nin adalet anlayışı biraz farklı...

Televizyon / 27 Ağustos 2017 Pazar 12:27
Halk TV vatandaşı canlı yayından kovdu
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CHP'nin Çanakkale'de yaptığı adalet kurultayı devam ediyor.

Kurultayın yapıldığı alandan canlı bağlantı kuran Halk TV'de ilginç bir olay yaşandı.

Halk TV sunucucu İsmail Dükel alanda bulunan bir vatandaşa mikrofon uzattı.

Ankara'da öldürülen abisi için hukuk mücadelesi verdiğini ve adalet aradığını söyleyen vatandaşın canlı yayında olduğunu anlamaması ise İsmail Dükel'i kızdırdı.

Dükel, 'Peki kardeşim teşekkür ediyorum, sağol' diyerek vatandaşı canlı yayından aldı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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