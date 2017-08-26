Bozdağ'dan sert sözler

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in açıklaması hakkında, "Bir dışişleri bakanı bu kadar mesnetsiz, açıkça yalan olan bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşmamalı. Sayın Gabriel Alman halkına da Türk halkına da dünya kamuoyuna da yalan söylemiştir. Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz. Nezaket ve görgü kurallarını da çiğnemiştir. Fevkalade saygısız bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu Almanya'da da siyasetçilerin seviyesini, çapını göstermesi bakımından önemli." ifadelerini kullandı.



"Önlerine ne konuyorsa alıp kullanıyorlar"



Bozdağ, Adil Öksüz'le ilgili iddialara ilişkin de şöyle konuştu:



"Bizim muhalefet uçuyor mu, dökülüyor mu desem şaşırdım. Ellerine ne geliyorsa, önlerine ne konuyorsa hemen alıp kullanıyorlar bunu. Bir sorma gereği bile duymuyorlar bu doğru mu, bilgi teyit edildi mi? Ama gözüküyor ki CHP'li siyasetçiler kim eline neyi tutuşturuyorsa onu konuşuyor. Bu sadece CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ın işi değil, Sayın Kılıçdaroğlu da aynısını yapıyor. Hatırlarsanız, 'Benim elimde belgeler var, açıklayacağım da açıklayacağım... Şimdi Adil Öksüz'le olan konu da aynı. Yakalama kararı çıkmış, arkasından bütün Türkiye'de Adil Öksüz aranıyor, havaalanlarında, gümrük kapılarında, her yerde aranıyor ama ne hikmetse Adil Öksüz kendi kimliği ile uçaklara biniyor. O ilden o ile gidiyor. Türkiye'nin polisi, güvenlik güçleri bu Adil Öksüz alçağını yakalamıyor. İddia bu ve bunu da bir gazete manşete taşıyor. Ben tabi Bülent Tezcan'ın hamlığını anlıyorum ama Saygı Öztürk gibi usta bir gazeteci nasıl tufaya geldi onu anlamadım."