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Şamil Tayyar: Basiretsiz korkaklar temizlenmeli

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti teşkilatında yapılan yenileme hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Siyaset / 22 Ağustos 2017 Salı 09:53
Şamil Tayyar: Basiretsiz korkaklar temizlenmeli

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şamil Tayyar çok sert sözler sarfetti.

Şamil Tayyar şunları yazdı;

REİS'E SUİKAST TEŞEBBÜSÜ OLDUĞUNDA NEREDEYDİN?

Teşkilatlarımız yeniden yapılandırılırken bakıyorum kök hücre taraması, damar tespiti, kan tahlili, arkeolojik kazı yapılıyor! Kökü, damarı, kanı bilmem. Sadece şuna bakarım; Reisin ve partinin siyasi varlığına suikast teşebbüsü olduğunda nerdeydin? Gerisi hikaye.

BASİRETSİZ KORKAKLAR TEMİZLENMELİ

Yeni süreçte sadece terör gruplarıyla iltisaklı olanlar değil; beceriksiz, basiretsiz, maslahatçı, ürkek ve korkaklar da temizlenmelidir. Akşener'in kuracağı yeni partinin ülke siyasetine en önemli katkısı, mevcut partilerdeki FETÖ temizliğini hızlandırması olur.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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