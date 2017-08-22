Şamil Tayyar: Basiretsiz korkaklar temizlenmeli

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şamil Tayyar çok sert sözler sarfetti.



Şamil Tayyar şunları yazdı;



REİS'E SUİKAST TEŞEBBÜSÜ OLDUĞUNDA NEREDEYDİN?



Teşkilatlarımız yeniden yapılandırılırken bakıyorum kök hücre taraması, damar tespiti, kan tahlili, arkeolojik kazı yapılıyor! Kökü, damarı, kanı bilmem. Sadece şuna bakarım; Reisin ve partinin siyasi varlığına suikast teşebbüsü olduğunda nerdeydin? Gerisi hikaye.



BASİRETSİZ KORKAKLAR TEMİZLENMELİ



Yeni süreçte sadece terör gruplarıyla iltisaklı olanlar değil; beceriksiz, basiretsiz, maslahatçı, ürkek ve korkaklar da temizlenmelidir. Akşener'in kuracağı yeni partinin ülke siyasetine en önemli katkısı, mevcut partilerdeki FETÖ temizliğini hızlandırması olur.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel