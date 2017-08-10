NATO heyetinin Konya'ya geleceği tarih belli oldu

Almanlar'ın olduğu NATO heyetinin 8 Eylül'de Konya'yı ziyaret edeceğini belirten Dışişleri Bakanlığı, 'Ziyaretin ayrıntılarıyla ilgili görüşmeler sürüyor' açıklamasını yaptı.

NATO, Türkiye ile Almanya arasında gerginliğe yol açan Konya'daki NATO üssünün Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi için arabuluculuk yapmıştı.



Bir üst düzey NATO yetkilisi, 'NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Alman milletvekillerinin Konya hava üssünü NATO çerçevesinde ziyaret etmesini kolaylaştırmak için Türk ve Alman yetkililerle çalışıyor' demişti.



Yetkili, Gottemoeller'in girişimlerinin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı görüşmelerle başlayan sürecin devamı olduğunu ifade etmişti.



'KONYA ÜSSÜ NATO İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP'



Türk ve Alman yetkililerin 8 Eylül'de bir ziyaret gerçekleşebileceği konusunda anlaşmaya vardığını, konuya ilişkin gelecekte atılacak adımlar üzerinde görüşmeler yürütüldüğünü kaydeden yetkili, Konya üssünün Türkiye'ye destek ve NATO'nun DAEŞ ile mücadele operasyonlarında 'hayati öneme sahip' olduğunu vurguladı.