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Kübra Ağca: Ben yeni bir şey bulmadım

'Organik Hoşaf' projesiyle katıldığı yarışmada finale kadar yükselen Kübra Ağca adeta linç edildi.

Televizyon / 10 Ağustos 2017 Perşembe 10:59
Kübra Ağca: Ben yeni bir şey bulmadım
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TRT'de düzenlenen “Bir Fikrin mi Var” isimli yarışmaya 'organik hoşaf' projesi ile katılan Kübra Ağca, adeta linç edildi.

Konu sosyal medyada gündem olurken, lincin nedeninin yarışmacının başörtüsü olduğu konuşulmaya başlandı.

Bir anda gündem olan 'Organik hoşaf' porojesinin sahibi Kübra Ağca, Ömür Varol'un sunduğu Beyaz Gazete'ye katılırken, kendisine yöneltilen eleştirileri ti'ye aldı.

BU BİR TİCARİ FİKİR

Yeni bir şey bulmadığını ifade eden Ağca 'Amacımız hoşafın raf ömrünü uzatarak, perakende ömrünü uzatabilmekti. Hiçbir şekilde pastörize edilmeyecek, hiçbir şekilde katkı maddesi olamayacak. Bu şekilde gençlerimize organik hoşaf oluşturacaktık. Yeni bir şey icat etmedim, bir ticari fikir ortaya attım.' dedi.

BİLİM YARIŞMASI DEĞİL

Ağca ayrıca yarışmanın bilimle alakalı olmadığını, girişimcilik yarışması olduğunu hatırlattı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Beyaz GazeteÖmür VarolÖmür Varol'la Beyaz GazeteBaşörtüsü


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