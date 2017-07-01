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Festivalde Sedat Peker’e yoğun ilgi

Antalya'nın Finike ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale ünlü isimlerden Sedat Peker de katıldı.

Güncel / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:30
Festivalde Sedat Peker’e yoğun ilgi
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Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde toplamda 50 ton portakal kullanıldı. Festivalde Mustafa Ceceli, Ceylan, Zakkum, Murat Boz, İsmail Altunsaray ve İspanyol Caz Sanatçısı Buika gibi ünlü sanatçılar sahne aldı.

Festival kapsamında Uluslararası Finike Portakal Festivali'nin ana temasını oluşturan portakal heykelleri, Finike Belediyesi ekipleri tarafından özenle hazırlanarak beğeniye sunuldu.



SEDAT PEKER'E YOĞUN İLGİ
Festivale ünlü isimlerden Sedat Peker de katıldı. Peker'e Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu eşlik etti. Festival alanını gezen Peker'e ilgi büyüktü. Yüzlerce kişi Sedat Peker ile resim çekilebilmek sıraya girdi.



Portakal Heykelleri İçin 55 Ton Portakal Kullanıldı
Finike Belediye Kaan Osman Sarıoğlu, “Burada 50-55 ton civarında portakal kullanıyoruz. Portakaldan heykeller yaparak Finike'yi portakal ile süslüyoruz.'' dedi.




Murat BozSedat PekerBelediye BaşkanıUluslararasıMustafa Ceceli


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