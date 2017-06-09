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Kılıçdaroğlu'ndan Aybüke Yalçın paylaşımı

“Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik.” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK’nın şehit ettiği Aybüke Yalçın için “sosyal paylaşım sitesi Twıtter hesabından paylaşımda bulundu.

Güncel / 09 Haziran 2017 Cuma 20:26
Kılıçdaroğlu'ndan Aybüke Yalçın paylaşımı

Batman'ın Kozluk İlçesinde PKK'li teröristlerin patlayıcı yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın hayatını yitirmişti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter hesabından yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: 'Zorlu bir yılı daha geride bırakarak bugün karne alan tüm öğrencilerimizi kutlar, bol bol dinlenecekleri bir tatil geçirmelerini dilerim. Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın'ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun.'



PKK'LIYA DA GİTTİK DHKP-C'LİYE DE

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında “'Biz kadına da saygı duyarız, çöpten kağıt toplayan kadına da saygı duyarız. Kimin sorunu varsa ilgileniriz, ayrım yapmayız. Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, DHKP-C'liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık' ifadelerini kullanmıştı.

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