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Katar'dan İİT'ye kınama

Katar, İİT'nin bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamasını kınadı.

Dünya / 07 Haziran 2017 Çarşamba 01:40
Katar'dan İİT'ye kınama

Katar, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliğinin bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklaması karşısında şaşkınlığını ifade ederek, söz konusu açıklamayı kınadı.
Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'ın yaptığı açıklamada, İİT Genel Sekreterliğinin bölgede yaşanan gelişmelerin ardından dün yaptığı açıklamanın doğru olmayan, Katar devleti aleyhindeki iddia ve suçlamalara dayandığı ifade edildi.

İİT'nin açıklamasının, Katar'ın maruz kaldığı provokasyon kampanyasının içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, bu kampanyanın, Katar'ın sembollerine ve kurumlarına zarar vermek için tamamen uydurma iftiralara dayandığı ve bunun Doha yönetiminin egemenliğine ve güvenliğine zarar veren kötü niyetin göstergesi olduğu vurgulandı.

İİT'NİN TARAF TUTTUĞU AKTARILDI

Açıklamada, Katar'ın İİT'nin açıklamasından duyduğu üzüntü ifade edilerek, İİT'nin bu durumda çalışmalarını ciddi şekilde ihlal ederek, tüzük gereği kendisine verilen rolü aşmış olduğu ve teşkilata üye belirli devletlerin tutumları yönünde taraf tuttuğu aktarıldı.

İİT'nin bu durumda iddialara ilişkin açıklama istenmesi için ilgili ülkelerle iletişim kurması gerektiği kaydedilen açıklamada, İİT'nin bu açıklamayla hedeflerine, kurumun üzerine tesis edildiği prensiplere ve İslami değerlerle mutabık kalmayacak şekilde hareket ettiği vurgulandı.

Açıklamada Katar, İİT'nin üzerine inşa edildiği prensipler, tüzük ve İslam kardeşliği değerlerinin yanı sıra aşırılık ve terörün her türlüsüyle mücadelede uluslararası topluma olan tam bağlılığını yineledi.

İİT Genel Sekreterliği dün yayımladığı açıklamada, üye ülkelerin, Katar'ın kendi aleyhlerinde karşıt faaliyetlerini tespit eden deliller ve bilgilere dayanarak Katar'la diplomatik ilişkileri kesmesi kapsamında Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmişti. Açıklamada ayrıca Katar'dan, terörist gruplara desteğini durdurması ve provokatif basın faaliyetleri başta olmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) çatısı altında imzaladığı anlaşmalara bağlı kalması istenmişti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen dün 'teröre destek vermekle suçladıkları' Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içerisinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar ise söz konusu iddiaları yalanlamış, ülkenin bir süredir 'amacı devlete zarar vermek olan ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kaldığını' vurgulamıştı.

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