ABD Başkanı Trump'un DEAŞ Özel Temsilcisi Rakka'da

ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ ile Mücadele Koalisyonundaki özel temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyonun sürdüğü Rakka'ya gelerek Rakka Sivil Meclisi ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanları ile görüştü.



Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ özel temsilcisi Brett McGurk, operasyonların sürdüğü ve Demokratik Suriye Güçlerinin, koalisyonun hava desteği ile şimdiye kadar 6 mahallesini DEAŞ'tan temizlediği Rakka'yı ziyaret etti. McGurk, burada oluşturulan Rakka sivil meclisi ile bir araya geldi. Brett McGurk'un daha sonra da PKK'nın bu ülkedeki kolu olan YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçlerinin komutanhları ile bir araya geldiği belirtildi.