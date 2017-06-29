USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 4,00 - 4,01

Sıcak Haber : Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi!..

ABD Başkanı Trump'un DEAŞ Özel Temsilcisi Rakka'da

ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ ile Mücadele Koalisyonundaki özel temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyonun sürdüğü Rakka'ya gelerek Rakka Sivil Meclisi ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanları ile görüştü.

Dünya / 29 Haziran 2017 Perşembe 09:09
ABD Başkanı Trump'un DEAŞ Özel Temsilcisi Rakka'da

ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ ile Mücadele Koalisyonundaki özel temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyonun sürdüğü Rakka'ya gelerek Rakka Sivil Meclisi ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanları ile görüştü.

Suriye'deki Kürt sitelerinde yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'un DEAŞ özel temsilcisi Brett McGurk, operasyonların sürdüğü ve Demokratik Suriye Güçlerinin, koalisyonun hava desteği ile şimdiye kadar 6 mahallesini DEAŞ'tan temizlediği Rakka'yı ziyaret etti. McGurk, burada oluşturulan Rakka sivil meclisi ile bir araya geldi. Brett McGurk'un daha sonra da PKK'nın bu ülkedeki kolu olan YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçlerinin komutanhları ile bir araya geldiği belirtildi.

RakkaSuriyeDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı