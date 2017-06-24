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Çanakkale'de kilometrelerce feribot kuyruğu oluştu

Çanakkale’de 4 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların oluşturdukları uzun kuyruklar çileye dönüştü. Eceabat’tan Çanakkale’ye geçmek için sıra bekleyen araçların oluşturduğu kuyruk 5 kilometreye ulaştı.

Yaşam / 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:54
Çanakkale'de kilometrelerce feribot kuyruğu oluştu
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4 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirecekleri bölgelere gitmek üzere yola koyulan tatilcilerin Çanakkale Boğazı'ndan geçebilmek için feribot iskelelerinde oluşturdukları uzun kuyruklar çileye dönüştü. Dün başlayan yoğunluk, Arefe günüyle birlikte daha da artmaya başladı.

Başta İstanbul olmak üzere Trakya'daki kentlerden tatilini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkan sürücüler, sabahın erken saatlerinden itibaren feribot iskelelerinde uzun araç kuyruklarının oluşturdu.

Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Tatilciler, Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Eceabat'tan Çanakkale'ye geçmek için sıraya giren sürücüler ise oluşturduğu kuyruk 5 kilometreye ulaştı. Kilye Koyu'nu aşan kuyrukta bekleyen sürücüler, havanın sıcak olması nedeniylede zor anlar yaşadı. Tatilini Gökçeada'da geçirecek vatandaşlar Kabatepe feribot iskelesinde, Bozcaada'ya gidecek olan tatilciler ise Geyikli feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu.

Almanya'nın Hannover kentinden tatilini geçirmek üzere İzmir'e giden Kenan Tekin, “Yollar boştu. Ama feribot kuyruğu var. Burada herhalde yollardakilerden daha fazla bekleyeceğiz. Gelibolu'ya baktık, çok yoğundu, o yüzden buraya geldik. Şuanda yaklaşık 1 saattir kuyrukta bekliyorum. Birkaç saat bekleyeceğiz gibi görünüyor” diye konuştu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gelibolu-Lapseki, Eceabat-Çanakkale, Kilitbahir-Çanakkale, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında toplam 17 feribot ile saatsiz olarak sefer yapıyor.


Kaynak : İHA

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