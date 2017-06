SIM kartlar tarih oluyor! Yerine...

Dünya genelinde 800 civarında mobil operatör bulunuyor ve her operatörün kendine ait bir SIM kartı bulunuyor. Müşteriler ise her numara taşıma ve operatör değişikliği sırasında SIM kartını değiştirmek zorunda kalıyor.



Teknoloji firmalarıysa bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Firmaların eSIM adlı projesi tek tip SIM kart olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Mobil cihazlarda gömülü olarak bulunacak bu SIM karta kullanıcılar telefonu satın alırken sahip olabilecek. Her operatörü destekleyecek olan yeni teknoloji, operatör değişikliklerinde kullanıcının her seferinde sim kartını değiştirmesinin önüne geçmiş olacak.



2013'ten bu yana çalışmaları süren bu teknoloji üzerinde Microsoft, Intel ve Qualcomm ortak çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu teknoloji şu an Samsung Gear S3’te kullanılıyor. Kullanıcılar eSIM teknolojisiyle 1 yıl içerisinde buluşması bekleniyor.