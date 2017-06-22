USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

SIM kartlar tarih oluyor! Yerine...

SIM kart teknolojisi ilerleyen dönemde telefonlarda gömülü olarak kullanıcıya sunulacak. Kısa bir süre sonra ise eSIM teknolojisi sayesinde GSM müşterileri sürekli SIM kart değiştirmek zorunda kalmayacak.

Teknoloji / 22 Haziran 2017 Perşembe 15:30
SIM kartlar tarih oluyor! Yerine...

Dünya genelinde 800 civarında mobil operatör bulunuyor ve her operatörün kendine ait bir SIM kartı bulunuyor. Müşteriler ise her numara taşıma ve operatör değişikliği sırasında SIM kartını değiştirmek zorunda kalıyor.

Teknoloji firmalarıysa bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Firmaların eSIM adlı projesi tek tip SIM kart olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Mobil cihazlarda gömülü olarak bulunacak bu SIM karta kullanıcılar telefonu satın alırken sahip olabilecek. Her operatörü destekleyecek olan yeni teknoloji, operatör değişikliklerinde kullanıcının her seferinde sim kartını değiştirmesinin önüne geçmiş olacak.

2013'ten bu yana çalışmaları süren bu teknoloji üzerinde Microsoft, Intel ve Qualcomm ortak çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu teknoloji şu an Samsung Gear S3’te kullanılıyor. Kullanıcılar eSIM teknolojisiyle 1 yıl içerisinde buluşması bekleniyor.

SamsungMicrosoftTeknolojiQualcomm


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı