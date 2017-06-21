Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Kaza Yaptı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Edinilen bilgeye göre kaza, İçel'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi.



Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 B 8574 plakalı tır, D-400 karayolu Tarsus-İçel istikameti Adanalıoğlu Mahallesi kavşağında, önünde seyir halinde olan ve plakası tespit edilemeyen otomobile çarptı.



Kaza nedeniyle tırın ön bölümünde hasar oluşurken, otomobil olay yerinden ayrıldı. Tırın şoförü de olay yerinde durup iş yerini aradı. Bu sırada aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 TL 014 plakalı kasasında tarım işçileri bulunan kamyonet, kaza nedeniyle yolda park halinde olan tıra arkadan çarptı.







Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin kasasında bulunan 10 işçi savruldu. Kazada Dilek (17), Hasan Arslan ve Hüsna Ay hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla kentin çeşitli hastanelerine kaldırıldı.



Kaza öncesinde tarım işçilerinin şoförü sürekli yavaş gitmesi yönünde uyardığı, kazanın aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı meydana geldiği iddia edildi.



Tır ve kamyonet sürücüleri, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken D-400 karayolu Tarsus-İçel istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yolu temizlenmesi ve araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Kaynak : İHA