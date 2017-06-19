'Parayı Bulduk' vizyon için gün sayıyor

Hollywood filmlerinde kullanılan özel efektlerin de kullanıldığı filmin yeni fragmanı, özel efekt uzmanı Berke Mehmet Özger tarafından 1 ay gibi zamanda tasarlandı.



'SENARYOYU ÇOK BEĞENDİĞİM İÇİN OYNADIM'



Senaryoyu çok beğendiği için filmde oynamayı kabul ettiğini belirten filmin Başrol oyuncularından Gülsüm Alkan, 'Senaryo bana ilk geldiğinde, daha önceden 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' projesinde birlikte çalıştığım Ersin Korkut ile Metin Keçeci'nin de kadroda olduğunu öğrendiğimde projeye daha sıcak baktım ve senaryoyu aralıksız okudum. Senaryo o kadar akıcı ve samimiydi ki, hiç düşünmeden filmin senarist ve yönetmenliğini yapan İhsan Taş'ı aradım ve projeyi kabul ettiğimi söyledim. Setimiz çok eğlenceli geçti. Fragmanı izlediğimizde ekip ruhunun dışa yansıdığını görüyoruz. Başta Berke Mehmet Özger olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımın eline sağlık. Böyle bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum ' şeklinde konuştu.



Başrollerini Ersin Korkut, Alay Cihan, Afrikalı Ali ve Metin Yıldırım gibi isimlerle paylaşan güzel oyuncuya Metin Keçeci, Tahsin Taşkın, Mehmet Kurt, Sami Çelik, Hüseyin Elmalıpınar, Vahdet Çakar, Dilek Uluer, Hakan Salli, Çağkan Özkörüklü, Erol Toksoy, Serkan Dinç ve Yavuz Karakaş gibi başarılı isimler eşlik ediyor.



Kaynak : İHA