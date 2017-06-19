Kılıçdaroğlu'nun nasıl beslendiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün beşinci gününde.



Halk TV'de canlı yayına bağlanan CHP Milletvekili Dr. Metin lütfi Baydar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü hakkında açıklamalarda bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun sağlık sorunu yaşamaması için bir takım önlemler alındığını ifade eden CHP'li vekil, 'Kılıçdaroğlu'na sıvı almasını, potasyum tarzı ürünler almasını öneriyoruz. Muz ve kuru kayısı tüketmesini öneriyoruz. Genel başkanın yürüme biyomekaniği gayet uygun yürüyüşlüne bir sıkıntı olmadan devam ediyor' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel