Mısır'daki saldırıyı o örgüt üstlendi

Mısır'dan bir son dakika haberi daha geldi. Mısır'daki saldırılarda kiliseler hedef alındı.



Sabah saatlerinde Tanta'da bir kiliseye yapılan saldırının ardından bu kez İskenderiye'den bir patlama meydana geldi. Saldırıda üçü güvenlik görevlisi altı kişi öldü, 30 kişi yaralandı.



Devlet televizyonu iskenderiye'deki olayın intihar saldırısı olduğunu duyurdu. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.



AZİZ GEORGE KİLİSESİNDE PATLAMA



Mısır'daki ilk patlama başkent Kahire'nin kuzey bölgesindeki Tanta'da yer alan Aziz George kilisesinde meydana gelmişti.



Ülkenin en büyük kentlerinden biri olan Tanta'da meydana gelen patlama nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. İki saldırıyı da DAEŞ üstlendi.



Geçtiğimiz sene Kahire'deki en büyük Kıpti katedralinde yaşanan bir başka patlamada 25 kişi ölmüş 49 kişi de yaralanmıştı. Kıpti Hrıstiyanlar yaklaşık 85 milyonluk Mısır nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.



DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA



Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu.



Bakanlık tarafından Mısır'daki terör saldırısıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 'Bugün Mısır'ın Tanta kentinde bir kilisede meydana gelen, çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı diliyoruz' denildi.



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