Edinilen bilgilere göre; Kemalpaşa mahallesi Hal sokakta ikamet eden oğlu İbrahim B. ve gelini 25 yaşındaki Leyla B.'yi ziyarete gelen 55 yaşındaki Niyazi B. arasında, kayınvalideyi eve almama konusunda tartışma çıktı. Gelin Leyla B., kayınpederi Niyazi B. ile tartışmaya başladı.



Yaşanan tartışma sonucunda taraflar şikayet üzerine karakolluk oldular. Karakoldan çıkan taraflar evlerine gitti. Yaşanan olay nedeniyle sinirlenen kayınpeder Niyazi B. yaklaşık iki saat sonra silahını alıp yeniden gelini ve oğlunun evine gitti.



Niyazi B. bu seferde gelini Leyla B. ve gelinin babası 54 yaşındaki Ali Osman Ş. ile tartışmaya başladı.



Çıkan tartışmada evin dışına taşarken, Niyazi B. üzerindeki silahla gelini ve dünürü Ali Osman Ş.'ye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonucunda Leyla B. ile babası Ali Osman Ş. bacaklarına isabet eden kurşunlar sonucunda yaralandılar.



Yaralanan kadın ve babası olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralı gelin ve eşi İbrahim B.'nin ikinci evlilikleri olduğu ve iki ay önce evlendikleri, İbrahim B.'nin ilk evliliğinden olan iki çocuğunu da ikince eşi olan Leyla B.'nin istemediği öğrenildi.



Olayın ardından gelini ve dünürünü yaralayan Niyazi B., olay yerine gelen emniyet ekiplerine silahını vererek teslim oldu. Gelin Leyla B. İnegöl'deki müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Kaynak : İHA