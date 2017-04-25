Uğur Kurt davasında sanık polise para cezası

Berkin Elvan'ın ölümünü protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalar sonucunda Okmeydanı Cemevi'nde bir akrabasının cenazesine katılan Uğur Kurt'un polisin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada karar açıklandı. İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Sezgin K. ve avukatı katıldı.



Maktul Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt ve ailesi de duruşmada hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı, sanık Sezgin K. ‘nın avukatı tarafından sunulan dilekçede, olayın oluş şekli ve kusurun az oluşu dikkate alınarak sanığın “taksirle ölüme neden olmak” suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini hatırlattı. Kurt ailesinin avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın tutuklanarak üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiler. Son sözü sorulan sanık Sezgin K., “Mahkemenin vereceği karara razıyım” dedi.



Sanık adli para cezasına çarptırıldı



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı “taksirle ölüme neden olmak” suçundan önce 2 yıl hapse mahkum etti. Sanığın duruşmalardaki iyi halini indirim sebebi kabul eden mahkeme, cezayı önce 1 yıl 8 aya(605 gün) düşürdü. Mahkeme günlüğü 20 TL'den olmak üzere 605 günlük hapis cezasını 12 Bin 100 TL adli para cezasına çevirdi. Adli para cezasının 10 eşit taksitle sanıktan tahsil edilmesine hükmedildi.



Karar sonrası Narin Kurt sinir krizi geçirdi



Kararı açıklayan heyet, duruşma salonundan ayrılırken, Uğur Kurt'un eşi Narin Kurt ve ailesi tepki gösterdi. “Ben çocuğuma ne diyeceğim”, “Siz benim polisimiz değil misiniz?”, “Hakim senin çocukların da babasız kalsın” ve “Onu tutuklamadınız gelin beni tutuklayın” diye bağıran Narin Kurt sinir krizi geçirirken, Kurt ailesinin yakınları da gözyaşı döktü.



Duruşma savcısı 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti



Duruşma savcısı Ekrem Şakar, 25 Ekim 2016'da açıkladığı mütalaasında, sanık Sezgin K.'nın, eylemcilere yönelik plastik mermiyle ateş edip uzaklaştırma alternatifini düşünmeden, görevi gereği beylik tabancasıyla eylemcilere ateş ettiğini belirtmişti. Sanığın eylemle hiçbir alakası olmayan, olay günü tanıdık bir kişinin cenazesi için Cemevi bahçesinde beklemekte olan Uğur Kurt'un baş bölgesinden isabet almak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği ifade edilen mütalaada, “Sanığın,bu tehlikeyi görmesine rağmen söz konusu silah sıkma eylemini yapmaktan kaçınmaması, olursa olsun demesi, sanığın olası kastla hareket ettiğini gösterdiği anlaşılmıştır” denilmişti. Sanık Sezgin K.'nın “olası kastla hareket edip Uğur Kurt'un silahla ölümüne sebebiyet vermek“ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Kaynak : İHA