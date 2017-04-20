Kepçe kulak sorunu ameliyatla gideriliyor

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, kepçe kulağın kişiye rahatsızlık verdiği zaman mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durum olduğunu söyledi.



Doç. Dr. Akbaş, 'Kepçe kulak, erişkinlerde ve özellikle çocuklarda ciddi bir estetik kusur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kulakların normalden büyük olması, kıvrımlarının olmaması, öne doğru çıkıntılı olması ve kulağın kafadan uzağa doğru açılanması kepçe kulak olarak adlandırılır. Estetik olarak rahatsız edici bir durumdur. Çocuklar bu nedenden ötürü saçlarını uzatarak kulaklarını kapatmaya çalışırlar. Erişkinlerde de durum aynıdır. Kepçe kulakta rahatsız edici dönem, çocukların sosyal hayata katılmaya başladığı dönemdir. Arkadaşları arasında ciddi alay konusu olurlar. Bu durum onların psikolojilerini ve kendine güvenlerini olumsuz etkiler. Arkadaşları onlara isimler takarlar. Espri konusu olur. Bu süreç ömür boyu devam eder. Bu da çocukların psikolojilerinde derin izler bırakır. Özgüven eksikliği oluşturur. Bu durum da o bireylerin hayatlarına olumsuz etki eder. Bu durumda aileler uyanık olmalıdır. Çocuklarının kulaklarının kepçe olduğunu düşünüyorlarsa ve çocuklar da bundan rahatsız olduğunu hissettiriyorsa mutlaka ve mutlaka kepçe kulak ameliyatının estetik plastik cerrahlar tarafından yapılması gerekiyor. Çocukların okul döneminde 6-7 yaş döneminde bile yapılabilir. Ama ihmal edildiyse her yaşta yapılabilir. Bir insan kulağının kepçe olmasından ne zaman rahatsızlık duyuyor ve hayatını olumsuz olarak etkilediğini düşünüyorsa operasyonun zamanı o zamandır. Kepçe kulak ameliyatı zor bir ameliyat değil. Lokal anestezi altında rahat yapılan bir operasyondur. Hastalar çok kısa sürede günlük yaşama katılırlar. Memnuniyet oranı oldukça yüksektir. Yüzde 99'lara varan bir başarı söz konusudur. Bu konuda tecrübeli düzgün bir plastik cerrahi merkezinde yapıldığında problem çıkma ihtimali yok denecek kadar azdır. Kepçe kulak ameliyatı olan insanların özgüvenleri artar. İş ve okul hayatlarında başarıları artar' dedi.



Kaynak : İHA