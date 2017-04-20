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Deniz Baykal'dan skandal sözler

CHP Milletvekili Deniz Baykal, referandum sonucunu değerlendirirken 'Türkiye huzur içinde yönetilir diye biliyor musun?' diyerek tehdit etti.

Siyaset / 20 Nisan 2017 Perşembe 16:56
Deniz Baykal'dan skandal sözler
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CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda referandumdan çıkan sonuçları değerlendirdi.


TEHDİT GİBİ SÖZLER

Baykal, referandumdan çıkan iradeyi küçümserken 'Yüzde 50'yi geçerek hükümet olursun, yüzde 30'la da hükümet olursun. Yüzde 50 ile anayasa olur mu arkadaşlar? Vicdanın olur diyor mu sana? Aklın olur diyor mu? Mantığın olur diyor mu sana? Siyaset olur diyor mu? Türkiye huzur içinde yönetilir diye biliyor musun?  ' dedi.

MÜSADE ETMEYECEĞİZ

AK Parti'nin bu anayasayı işletmesi için TBMM'den yürürlükler çıkarması gerektiğini ve kendilerinin de buna izin vermeyeceğini ifade eden Baykal 'İkinci devre bu anayasanın işletimesine müsade etmeyeceğiz maçı olabilir.' diye konuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
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