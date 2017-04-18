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AGİT'in gözlemcisi PKK'lı çıktı

Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Heyeti olarak Türkiye'ye gelen Hunko'nun PKK flamaları ile fotoğrafı ortaya çıktı.

Siyaset / 18 Nisan 2017 Salı 10:09
AGİT'in gözlemcisi PKK'lı çıktı

Avrupa Konseyi seçim gözlemciler heyeti üyesi olarak Türkiye'ye gelen Andrej Hunko'nun PKK sözde bayrağı ile fotoğrafı ortaya çıktı.

PKK DESTEKÇİSİNİN ÇARPIK RAPORU ŞAŞIRTMADI
Fotoğrafı ortaya çıkaran Ak Parti İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla birlikte 'Avrupa Konseyi'nin Güneydoğu'ya seçim gözlemcisi olarak gönderdiği bu PKK destekçisi sol parti vekili Hunko'nun çarpık raporu şaşırtmamalı.' ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu ayrıca; 'Avrupa Konseyi PKK destekçisi birisini Türkiye'ye seçim gözlemcisi olarak göndermiş olması sebebiyle özür dilemeli ve raporu çöpe atmalı.' dedi.


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