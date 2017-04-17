ABD, Rusya ve BM'den sürpriz toplantı!

Reuters haber ajansı, Rusya ve ABD'nin Suriye'yi masaya yatırmak için önümüzdeki hafta bir araya geleceğini son dakika olarak dünyaya geçti.Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Moskova ve Washington'dan temsilcilerin krizi görüşmek üzere gelecek hafta Cenevre'de bir araya geleceğini söyledi. İki ülkenin diplomatlarının yanı sıra zirveye Birleşmiş Milletler de katılıyor.



İç savaşın yedinci yılına girdiği Suriye'de Rusya Şam rejiminin en önemli koruyucusu. ABD ise muhalifleri destekliyor ve Beşar Esad'a sıcak bakmıyor.İki hafta önce İdlib'deki kimyasal saldırıda aralarında çocukların da yer aldığı en az 89 kişinin ölmesi üzerine ABD Suriye rejimini ilk kez vurmuştu. Akdeniz'deki savaş gemilerinden Şayrat hava üssüne Tomahawk füzeleri fırlatılmış, ABD ve Rusya yeniden karşı karşıya gelmişti. Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, dünya devlerinin savaşın eşiğine geldiğini söylemişti.