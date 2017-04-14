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Venezuela'da hükumet karşıtı protesto: 5 ölü

Güney Amerika kıtasında bulunan Venezuela ülkesinde muhalefetin Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükumetine karşı düzenlediği protestolar sürüyor. Yaklaşık iki haftadır süren olaylı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken 37 kişi de yaralandı.

Dünya / 14 Nisan 2017 Cuma 16:13
Venezuela'da hükumet karşıtı protesto: 5 ölü

Ülkede protesto gösterileri Yüksek Mahkemenin, Meclisin yetkilerini elinden alma kararıyla patlak verdi. Yüksek Mahkeme kararını geri çekse de protestocular mahkeme üyelerinin görevden alınması talebiyle sokaklara döküldü. Muhalefet lideri Henrique Capriles'e geçen hafta 15 yıl boyunca devlet başkanlığı seçimlerine katılmama cezası verilmesi üzerine de protestolar alevlendi.

Binlerce protestocuyu dağıtmak için polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Gün içerisinde, ülkenin kuzeybatısında Cabudare şehrinde protesto esnasında bir kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Muhalefet tarafından 1 Nisan'da başlatılan protestolarda bu güne kadar beş kişi hayatını kaybetti. Gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin silahla öldürüldüğünü açıklayan savcılık olaylarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Polislerle çıkan çatışmalarda onlarca yaralandığı, yüzlerce kişinin de gözaltına alındığı olaylarla ilgili olarak muhalefet milletvekili Lara Alfonso Marquina sosyal medyada yaşananları diktatörlük olarak değerlendirdi ve olayların hükumete yakın silahlı sivil gruplar tarafından tırmandırıldığını yazdı.

Ülke genelinde yaşanan bu protestolar artarak devam ediyor. Eski Cumhurbaşkanı Hugo Chavez karşıtlığı ile bilinen gruplar ülke genelinde 19 Nisan'da Karakas'ta ülke tarihinin en büyük protestosunu gerçekleştirmek üzere 'Tüm protestoların annesi' adını verdikleri gösteride buluşmak üzere seferberlik çağrısında bulundu. (KT-D-OS) Kaynak : İHA

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