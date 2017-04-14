Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan yapılan açıklamada, 13 Nisan 2017 tarihinde akşam saatlerinde Irak kuzeyi Zap bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, hedeflenen bölgelerde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait beş sığınak, iki barınma yeri ve silah mevzilerinin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.



Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.



Kaynak : İHA