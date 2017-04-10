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Terör örgütü DHKP-C üyesi 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 10 Nisan 2017 Pazartesi 05:29
Terör örgütü DHKP-C üyesi 3 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda, Okmeydanı Mektep Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanedeki vatandaşları halk oylaması için çalışma yapıldığı gerekçesiyle tehdit eden silahlı ve maskeli kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, olaya karıştığı tespit edilen U.G, E.Y ve S.A gözaltına alındı.

Kaynak : AA

Terör Örgütüİstanbul Emniyet MüdürlüğüOkmeydanıİstihbarat


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