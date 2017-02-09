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ABD'den bir telefon daha

ABD Başkan Yardımcısı Pence bugün akşam saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım ile telefonda görüşecek.

Siyaset / 9 Şubat 2017 Perşembe 09:08
ABD'den bir telefon daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin ardından bugün bir kritik görüşme daha gerçekleşecek. ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence'nin bugün akşam saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım ile görüşeceği bildirildi.

ERDOĞAN'LA TRUMP GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile önceki gece telefonda görüşmüştü. İki lider, El Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini söylemişti.

CIA BAŞKANI GELİYOR

Bu arada CIA Direktörü Mike Pompeo'nun da ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye'ye gerçekleştirecek.

BaşbakanAmerika Birleşik DevletleriBinali Yıldırım


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