Cem Küçük'ten gazeteciliği bıraktıracak iddia

Habertürk'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programına Gazeteci Cem Küçük'ün iddiası damgasını vurdu.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve gazeteci-yazar Cem Küçük'ün konuk olduğu programda yeni anayasa ve referandum tartışıldı.



TAYYİP ERDOĞAN SEÇİLMEYECEK



Doğu Perinçek 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde vatandaşların Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmeyeceğini iddia edince, Cem Küçük'ten iddialı sözler geldi.



YÜZDE 55'İN ÜZERİNDE SEÇİLMEZSE GAZETECİLİĞİ BIRAKIRIM



Cem Küçük referandumun yüzde 55'in üzerinde bir oyla geçeceğini öne sürerken " Tayyip Erdoğan 2019'da %54-55'ün üzerinde bir oyla seçilmezse ben de medyayı bırakırım." dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel