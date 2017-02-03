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Cem Küçük'ten gazeteciliği bıraktıracak iddia

Gazeteci Cem Küçük referandumun geçmesi ve 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili öyle bir iddiada bulundu ki "Tayyip Erdoğan 2019'da %55'ten aşağı oy alırsa ben basın hayatımı bitireceğim "

Medya / 3 Şubat 2017 Cuma 03:06
Cem Küçük'ten gazeteciliği bıraktıracak iddia
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Habertürk'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programına Gazeteci Cem Küçük'ün iddiası damgasını vurdu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve gazeteci-yazar Cem Küçük'ün konuk olduğu programda yeni anayasa ve referandum tartışıldı.

TAYYİP ERDOĞAN SEÇİLMEYECEK

Doğu Perinçek 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde vatandaşların Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmeyeceğini iddia edince, Cem Küçük'ten iddialı sözler geldi.

YÜZDE 55'İN ÜZERİNDE SEÇİLMEZSE GAZETECİLİĞİ BIRAKIRIM

Cem Küçük referandumun yüzde 55'in üzerinde bir oyla geçeceğini öne sürerken " Tayyip Erdoğan 2019'da %54-55'ün üzerinde bir oyla seçilmezse ben de medyayı bırakırım." dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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