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Süper Loto çılgınlığı Başkent'i sardı

484’üncü haftada 9’uncu kez devreden Süper Loto’da ikramiye 20 milyona yaklaştı.

Yaşam / 2 Şubat 2017 Perşembe 17:21
Süper Loto çılgınlığı Başkent'i sardı
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 484'üncü hafta çekilişinde 17 milyon 373 bin 54 lira 90 kuruş devretti. 484'üncü haftada Süper Loto'nun devrettiğini ve ikramiyenin 20 milyona yaklaştığını öğrenen Başkentliler bayilere giderek kupon doldurdu.

20 milyona yaklaşan ikramiye ile kimi vatandaş ihtiyacı olanlara yardım edeceğini, kimisi kendisi ve ailesi için harcayacağını bir vatandaş ise uçağa binip yurt dışına gideceğini söyledi.

Kaynak : İHA

Milli Piyango İdaresi


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