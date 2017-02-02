Kredi vermeyen bankayı Cumhurbaşkanı'na şikayet etti

Hakkarili iş adamı İdris Sofioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, yaşadığı sıkıntıları anlattı. Sofioğlu, mektubunda şunları dile getirdi:



“Sayın Cumhurbaşkanım, ben Hakkari gibi kırsal alanda alabalık üretim çiftliği işletmekteyim. Yıllık 200 ton alabalık, 5 milyon yavru üretmekteyiz. Ancak 15 Ağustos 2014 yılında Hakkari'deki bir kamu bankasının Van bölge başkanlığına su dolum tesisi kurma vaadi ile bir yatırıma teşvik edildim. Hakkari'de bir ilk olarak su dolum fabrikası kuruyorum. Ancak 1 milyon TL harcadıktan sonra ilgili kamu bankası bölge başkanlığı bize kredi vermiyor. Tek sebebi, buradaki insanların önünü kapatmaktır. Biz devletimize güveniyoruz. Bize sahip çıkacağına da inanıyoruz. Bizim hiçbir eksiğimiz yokken, tek eksiğimiz Hakkarili olmaktır. Bizim buralı olmamız yatırımımıza engel olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'mizi 14 yılda kalkınmada nereden nereye getirdiğiniz aşikardır. Tüm alanda yaşanan kalkınma, müteşebbise sağlanan destekler ve yatırımcının önünü açmadaki reformlar hiçbir hükümet döneminde görülmemiştir. Ülkemiz olarak minnettarız. Ben de Hakkari'den ülkemizin geri kalmış bir ilinde ekonomiye katkıda bulunmak istiyorum. Yatırımım için sizlerin değerli ve çok kıymetli yardımlarınızı bekliyorum, saygılarımla arz ediyorum.” Kaynak : İHA