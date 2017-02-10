Yurtta hava durumu

Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı hafif yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, iç ve doğu bölgelerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10



İstanbul: Çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı hafif yağmurlu 5



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 16



Adana: Parçalı bulutlu 17



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 8



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif sağanak yağışlı 17



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğusu hafif yağmurlu 7



Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7



Erzurum: Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı 0



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 7 Kaynak : İHA