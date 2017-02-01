AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması

Toplantı çıkışında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, 'AK Parti'nin gündeminde kabine revizyonu var mı?' sorusuna 'Emin olun yok. Hiç yok yani öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor.' cevabını verdi.



İşte Aktay'ın açıklamaları şöyle;



'Değerli arkadaşlar CHP TBMM'de anayasa görüşmeleri devam ederken demokratik hakkını sonuna kadar kullandı. Hatta daha fazlasını kullandı. Parlamentodaki süreci tıkamak için kendisine göre bütün yolları kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarını ele almakta fayda var. CHP bütün eleştirilerini parlamentonun yetkilerinin azaltılması üzerine yapıyor. Ancak karar ordan çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu TBMM'nin verdiği karara saygı duymalı. Üstelik o karar anayasayı değiştirme kararı değildir. Aslında parlamentonun yapmış olduğu şey anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmak. 'Parlamentonun onurunu gücünü yetkisini korumak size mi düştü?' diye sorarlar.'



'Anayasa teklifini çarpıtmaya hiç gerek yok ama ne yazık ki çarpıtılıyor. Bizim demokrasi anlayışımız halkı karar alma sürecine, doğrudan doğruya katmak, halkı iktidar yapmak. Demokrasinin en gerçekçi anlamı budur. 2007 referandumunda eksik kalan değişikliler bu anayasada tamamlanacak.'



'ABD'nin, sözüm ona Suriye Demokratik Güçleri denilen, aslında büyük ölçüde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan terör örgütü unsurlarına çıtayı biraz daha yükselterek zırhlı araçlar, daha nitelikli silahlar vermeye başlamış olması da bu açıdan endişeyle izlediğimiz bir husus. Sadece izlemekle de tabii ki kalmayacağız, bunun da gereğini elbette ki yapacağız.'