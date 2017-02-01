USD (Alış - Satış) : 3,77 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması

AK Parti MYK toplantısı sonrası Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktay, kabine değişikliğine dair iddialara "Emin olun yok. Hiç yok yani öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor." cevabını verdi.

Siyaset / 1 Şubat 2017 Çarşamba 20:17
AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması

Toplantı çıkışında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, 'AK Parti'nin gündeminde kabine revizyonu var mı?' sorusuna 'Emin olun yok. Hiç yok yani öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor.' cevabını verdi.

İşte Aktay'ın açıklamaları şöyle;

'Değerli arkadaşlar CHP TBMM'de anayasa görüşmeleri devam ederken demokratik hakkını sonuna kadar kullandı. Hatta daha fazlasını kullandı. Parlamentodaki süreci tıkamak için kendisine göre bütün yolları kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarını ele almakta fayda var. CHP bütün eleştirilerini parlamentonun yetkilerinin azaltılması üzerine yapıyor. Ancak karar ordan çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu TBMM'nin verdiği karara saygı duymalı. Üstelik o karar anayasayı değiştirme kararı değildir. Aslında parlamentonun yapmış olduğu şey anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmak. 'Parlamentonun onurunu gücünü yetkisini korumak size mi düştü?' diye sorarlar.'

'Anayasa teklifini çarpıtmaya hiç gerek yok ama ne yazık ki çarpıtılıyor. Bizim demokrasi anlayışımız halkı karar alma sürecine, doğrudan doğruya katmak, halkı iktidar yapmak. Demokrasinin en gerçekçi anlamı budur. 2007 referandumunda eksik kalan değişikliler bu anayasada tamamlanacak.'

'ABD'nin, sözüm ona Suriye Demokratik Güçleri denilen, aslında büyük ölçüde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan terör örgütü unsurlarına çıtayı biraz daha yükselterek zırhlı araçlar, daha nitelikli silahlar vermeye başlamış olması da bu açıdan endişeyle izlediğimiz bir husus. Sadece izlemekle de tabii ki kalmayacağız, bunun da gereğini elbette ki yapacağız.'

Yasin AktayAk PartiGenel Başkan YardımcısıKabine Değişikliği


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TRUMP FETÖ’YÜ VERMEK ZORUNDA!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı