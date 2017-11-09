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Aşık Mahzuni Şerif 77. doğum gününde anılıyor

Çankaya Belediyesi, Türk halk müziğinin en büyük isimlerinden, ozanlık geleneğinin son ve ulu çınarlarından Aşık Mahzuni Şerif’i, 77. doğum gününde Şinasi sahnesinde düzenlenecek etkinlik ile anacak.

Kültür-Sanat / 09 Kasım 2017 Perşembe 14:45
Aşık Mahzuni Şerif 77. doğum gününde anılıyor

Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek anma gecesinde, Ali Aykaç yönetimindeki orkestraya solist Zeynep Halvaşi eşlik edecek.

Çankaya Belediyesi, ozanlık geleneğinin son ve ulu çınarı Aşık Mahzuni Şerif'i, adına ve deyişlerine yakışır bir etkinlikle anacak. Şinasi Sahnesi'nde düzenlenecek gecede, sahnede şef Ali Aykaç yönetimindeki, halk müziği enstrümanlarıyla klasik batı müziği enstrümanlarını harmanlayan orkestraya, solist Zeynep Halvaşi eşlik edecek. Gecede CHP Parti Meclisi Üyesi gazeteci yazar Ali Öztunç da “Devr-i Mahzuni” isimli kitabını imzalayacak. Öztunç'un uzun süredir üzerinde çalıştığı eser, Aşık Mahzuni Şerif'in hayat hikayesini anlatıyor. 13 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek etkinlik ücretsiz olup koltuk fişleri Çağdaş Sanatlar Merkezinden alınabilecek. Kaynak : İHA

Parti MeclisiMahsuni ŞerifÇankaya Belediyesi


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