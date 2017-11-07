Gazilere saldırıda yeni gelişme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Ankara'da iki gazinin darp edilmesine karışan şüphelilerden, Bakanlık olarak şikayetçi olunduğu ve gazilerin yanında davaya katılma talebinde bulunulduğu bildirildi.



NE OLMUŞTU?



Ankara'da belden aşağısı tutmayan gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve sol bacağını kullanamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, trafikte çıkan 'yol vermeme' tartışmasında diğer araçtaki 4 kişinin saldırısına uğramış., 2 gazi ve otomobilde bulunan yakınları, kendilerini takip eden 4 saldırgan tarafından darp edilmişti.



