USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Mevsim değişikliği vertigoya yol açabilir

Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, kış mevsimine geçişte üst solunum hastalıklarının Vertigo’yu alevlendirdiğini söyledi.

Sağlık / 06 Kasım 2017 Pazartesi 12:37
Mevsim değişikliği vertigoya yol açabilir

Denge kaybı, sersemlik ve yerin ayağın altından kayması hissi, baş dönmesine eşlik eden bulantı ve kusma, kişinin kendisi veya çevresinin hareket ettiğini düşünmesi hissi olarak tanımlanan vertigo ile ilgili bilgiler paylaşan Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak,hastalığın kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Vertigo'nun nedenleri ne değinen Şafak, “En önemli nedenleri; çeşitli metabolik hastalıklar, yaşamsal alışkanlıklar ve beslenme şeklinin oluşturduğu vertigo, özellikle kış mevsimine geçişte, üst solunum yolu hastalıklarıyla birlikte alevlenebiliyor” dedi.

“Yer ayağımın altından mı kayıyor” şikayeti

Hastalığın belirtileri hakkında bilgi veren Şafak, “Denge sistemi, beyin ve beyincikte koordine edilen ve vücudun üç boyutlu dünyadaki pozisyonunu organize eden karmaşık bir sistemdir. Merkezi denge sistemi, başlıca iç kulaktan olmak üzere, görme duyusuyla ve iskelet kaslarının bağlarından gelen derin duyuyla bilgi alışverişi içindedir. İç kulağın etkilendiği hastalıklar nedeniyle genellikle kişinin “kendisinin veya çevresinin dönmesi” şeklinde dengesizlik algısı oluşurken, sistemin diğer bölgelerinin etkilenmeleri sonucunda sersemlik hissi, başın boşlukta hissedilmesi, yerin ayağın altından kayması gibi ifade edilebilen şikayetlerle kendini gösterir” dedi.

“Sistemik hastalıklar ve mevsim değişikliği baş dönmesine yol açabilir”

Bazı sistematik hastalıkları ile mevsim değişikliğinin kişide baş dönmesi yaptığını belirten Şafak, “Yatarken veya otururken ani ayağa kalkmayla oluşan, 1-2 saniyeden daha uzun sürmeyen göz kararması şeklinde hissedilen baş dönmeleri, çoğunlukla anlık tansiyon değişimlerine bağlı gelişir. Fakat iç kulağa kan taşıyan damarlardaki tıkanıklıklar, iç kulak damarlarının iç kulak sinirlerine yaptığı basılar, iç kulağa ve beyne kan götüren damarlar ile sinirlerin yoğun şekilde bir arada bulunduğu boyun omurlarındaki bozukluklar, kalp ve dolaşım sistemine ait rahatsızlıklar, tansiyon değişiklikleri, kansızlık, kan şekeri seviyesindeki değişiklikler, tiroit bezi hastalıkları, üst solunum yolu hastalıkları denge sistemini etkileyen faktörler arasındadır. Özellikle sohbaharın bitimi ve kış mevsimine girişte hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan üst solunum yolu enfeksiyonları, vertigo ataklarını başlatabilir” diye konuştu.

“Kulak kristallerin yer değiştirmesi dünyanızı döndürebilir”

İç kulakta bulunan kristal tanelerinin yerlerinin değişmesiyle sağ ve sol kulak arasındaki işlevsel denge değişeceğinden dolayı Vertigo'nun oluşabileceğini aktaran Şafak, “Kristallerin orijinal yerlerinden neden ayrıldığı tam olarak bilinmese de kafa travmaları veya denge sinirinin birtakım viral hastalıklarının bundan sorumlu olduğu düşünülür. Yerlerini şaşırmış olan kristaller, birtakım manevralarla bulunması gereken yere yönlendirilerek, herhangi bir ilaç kullanımına gerek kalmadan tedavi edilebilmektedir” ifadelerini kaydetti.

Genetik faktörler başrolde

Denge hastalıklarının oluşumunda genetik hastalıkların da sorumlu olabileceğini belirten Şafak, “Örneğin, ailesel bir hastalık olan otoskleroz yani kulak kireçlenmesinde asıl şikayet işitme kaybı iken, ileri evrelerinde baş dönmesi de görülür. İç kulak tutulumuyla seyreden kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları ve iskelet sistemi hastalıkları gibi genetik hastalıklar tanımlanmış ve bunların çoğunda işitme kaybıyla birlikte baş dönmeleri de görülebilmektedir” dedi.

Vertigo sebepleri

Şafak, vertigonun oluşmasındaki sebepleri ise şöyle sıraları: Enfeksiyonlar ve alerjiler gibi çevresel faktörlere bağlı durumlar, iç kulak hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlayarak, baş dönmesine yol açabilir, az su tüketmek, çok tuzlu yemek, aşırı alkol kullanımı, sigara kullanımı, üst solunum yolu viral enfeksiyonları.

Tedavisi

Vertiogada kişiye özel tedavilerin olduğunu belirten Şafak, “İki kulak arasındaki simetrinin kalıcı ve sabit olarak bozulduğu durumlarda, denge sisteminin merkezi organları bozulan fonksiyonların dengesini yeniden kurmayı başarabilmektedir. Belli bir süreyi alan bu dönem hastanın yaşına göre değişiklik gösterir. Bu süre genç hastalarda ve rehabilitasyon uygulanan hastalarda 2-3 ay gibi kısa olmaktayken, yaşın ilerlemesiyle 2 yıla kadar uzayabilir. Rehabilitasyon olarak; hastanın baş dönmesini tetikleyen pozisyonlardan kaçmak yerine, aksine üzerine gitmesi daha iyi olacaktır. Vertigo kişiye özel tedavilerin yanı sıra; egzersiz, diyet, hobi edinme ve birtakım rehabilitasyon programlarıyla kontrol altına alınabilmektedir” dedi.

Kaynak : İHA

RehabilitasyonGenetik HastalıklarSağ ve SolKan ŞekeriBaş Dönmesi


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı