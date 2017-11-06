Mevsim değişikliği vertigoya yol açabilir

Denge kaybı, sersemlik ve yerin ayağın altından kayması hissi, baş dönmesine eşlik eden bulantı ve kusma, kişinin kendisi veya çevresinin hareket ettiğini düşünmesi hissi olarak tanımlanan vertigo ile ilgili bilgiler paylaşan Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak,hastalığın kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediğini söyledi.



Vertigo'nun nedenleri ne değinen Şafak, “En önemli nedenleri; çeşitli metabolik hastalıklar, yaşamsal alışkanlıklar ve beslenme şeklinin oluşturduğu vertigo, özellikle kış mevsimine geçişte, üst solunum yolu hastalıklarıyla birlikte alevlenebiliyor” dedi.



“Yer ayağımın altından mı kayıyor” şikayeti



Hastalığın belirtileri hakkında bilgi veren Şafak, “Denge sistemi, beyin ve beyincikte koordine edilen ve vücudun üç boyutlu dünyadaki pozisyonunu organize eden karmaşık bir sistemdir. Merkezi denge sistemi, başlıca iç kulaktan olmak üzere, görme duyusuyla ve iskelet kaslarının bağlarından gelen derin duyuyla bilgi alışverişi içindedir. İç kulağın etkilendiği hastalıklar nedeniyle genellikle kişinin “kendisinin veya çevresinin dönmesi” şeklinde dengesizlik algısı oluşurken, sistemin diğer bölgelerinin etkilenmeleri sonucunda sersemlik hissi, başın boşlukta hissedilmesi, yerin ayağın altından kayması gibi ifade edilebilen şikayetlerle kendini gösterir” dedi.



“Sistemik hastalıklar ve mevsim değişikliği baş dönmesine yol açabilir”



Bazı sistematik hastalıkları ile mevsim değişikliğinin kişide baş dönmesi yaptığını belirten Şafak, “Yatarken veya otururken ani ayağa kalkmayla oluşan, 1-2 saniyeden daha uzun sürmeyen göz kararması şeklinde hissedilen baş dönmeleri, çoğunlukla anlık tansiyon değişimlerine bağlı gelişir. Fakat iç kulağa kan taşıyan damarlardaki tıkanıklıklar, iç kulak damarlarının iç kulak sinirlerine yaptığı basılar, iç kulağa ve beyne kan götüren damarlar ile sinirlerin yoğun şekilde bir arada bulunduğu boyun omurlarındaki bozukluklar, kalp ve dolaşım sistemine ait rahatsızlıklar, tansiyon değişiklikleri, kansızlık, kan şekeri seviyesindeki değişiklikler, tiroit bezi hastalıkları, üst solunum yolu hastalıkları denge sistemini etkileyen faktörler arasındadır. Özellikle sohbaharın bitimi ve kış mevsimine girişte hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan üst solunum yolu enfeksiyonları, vertigo ataklarını başlatabilir” diye konuştu.



“Kulak kristallerin yer değiştirmesi dünyanızı döndürebilir”



İç kulakta bulunan kristal tanelerinin yerlerinin değişmesiyle sağ ve sol kulak arasındaki işlevsel denge değişeceğinden dolayı Vertigo'nun oluşabileceğini aktaran Şafak, “Kristallerin orijinal yerlerinden neden ayrıldığı tam olarak bilinmese de kafa travmaları veya denge sinirinin birtakım viral hastalıklarının bundan sorumlu olduğu düşünülür. Yerlerini şaşırmış olan kristaller, birtakım manevralarla bulunması gereken yere yönlendirilerek, herhangi bir ilaç kullanımına gerek kalmadan tedavi edilebilmektedir” ifadelerini kaydetti.



Genetik faktörler başrolde



Denge hastalıklarının oluşumunda genetik hastalıkların da sorumlu olabileceğini belirten Şafak, “Örneğin, ailesel bir hastalık olan otoskleroz yani kulak kireçlenmesinde asıl şikayet işitme kaybı iken, ileri evrelerinde baş dönmesi de görülür. İç kulak tutulumuyla seyreden kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları ve iskelet sistemi hastalıkları gibi genetik hastalıklar tanımlanmış ve bunların çoğunda işitme kaybıyla birlikte baş dönmeleri de görülebilmektedir” dedi.



Vertigo sebepleri



Şafak, vertigonun oluşmasındaki sebepleri ise şöyle sıraları: Enfeksiyonlar ve alerjiler gibi çevresel faktörlere bağlı durumlar, iç kulak hastalıklarının oluşumuna zemin hazırlayarak, baş dönmesine yol açabilir, az su tüketmek, çok tuzlu yemek, aşırı alkol kullanımı, sigara kullanımı, üst solunum yolu viral enfeksiyonları.



Tedavisi



Vertiogada kişiye özel tedavilerin olduğunu belirten Şafak, “İki kulak arasındaki simetrinin kalıcı ve sabit olarak bozulduğu durumlarda, denge sisteminin merkezi organları bozulan fonksiyonların dengesini yeniden kurmayı başarabilmektedir. Belli bir süreyi alan bu dönem hastanın yaşına göre değişiklik gösterir. Bu süre genç hastalarda ve rehabilitasyon uygulanan hastalarda 2-3 ay gibi kısa olmaktayken, yaşın ilerlemesiyle 2 yıla kadar uzayabilir. Rehabilitasyon olarak; hastanın baş dönmesini tetikleyen pozisyonlardan kaçmak yerine, aksine üzerine gitmesi daha iyi olacaktır. Vertigo kişiye özel tedavilerin yanı sıra; egzersiz, diyet, hobi edinme ve birtakım rehabilitasyon programlarıyla kontrol altına alınabilmektedir” dedi.



Kaynak : İHA