Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'a, yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirildi.



'HAVADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



Al Arabiye televizyonu ve haber sitesi tarafından duyurulan saldırı haberinde, füzenin Suudi Arabistan füze savunma sistemleri ile Riyad kenti yakınlarında havada etkisiz hale getirildiği ifadesi yer aldı.



PATLAMA RİYAD'DAN DUYULDU



Füzenin imhası sırasında meydana gelen patlamanın Riyad'ın bir bölümünden de duyulduğu belirtildi.



'FÜZE HAVALİMANINI VURDU'



Bazı yerel kaynaklar, füzenin havalimanı yakınlarına düştüğünü iddia ederken, diğer bazı kaynaklar ise bölgeye düşenlerin imha edilen füzenin parçaları olduğunu bildirdi.



Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı yönünde açıklama yapılmadı. Kaynak : İHA