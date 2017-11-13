Bakan Ağbal ile HDP'li vekil arasında tartışma

TBMM Genel Kurulunda, 'Torba tasarı'nın görüşmeleri sırasında, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım arasında, 'döviz kuru hedefi' üzerinde sözlü tartışma yaşandı.



TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda 'torba tasarı' olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.



CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, torba yasanın, çorbaya döndüğünü savunarak, 127 maddelik bu tasarının, 'borçlanma, vergi artışı, kurumsal çöküş reçetesi, rant düzenini devam ettirme kanunu' olduğunu ileri sürdü.



Bu tasarıda 37 milyar liralık bir ek borç yetkisinin istendiğini dile getiren Böke, bu borçlanmanın faizi de artıracağına dikkati çekti.



Vergilerdeki artışa da değinen Böke, 'Hem borçlanma, hem vergi artışına ihtiyaç duyuluyorsa belli ki kamu maliyesinde koskoca bir delik var.' değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun, yarın daha da çok borçlanma ve vergi ihtiyacı doğuracağını iddia eden Böke, Genel Kurulda görüşülmekte olan 'torba tasarının', bir rant yasası olduğunu savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti'nin herhangi bir rantı teşvik etmediğini ve bu konudaki iddiaların külliyen yalan olduğunu söyledi.



İstanbul Kartal Belediyesi'nde alınan bir kararı gündeme getiren Muş, 'Bu, kimin rantla uğraştığının, kimin rant üzerinden firmaları zengin etmeye çalıştığının açık göstergesi.' ifadesini kullandı.



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2005 yılından itibaren hiçbir ilçe belediye başkanının plan yapma yetkisi olmadığını belirterek, 'CHP'nin fıtratında rant yoktur.' dedi.

Tekin, büyükşehirlerle ilgili olarak araştırma ve soruşturma komisyonu kurulmasını da talep etti.



HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, tasarıdaki düzenlemelerin bir kısmının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun alanına girmediğini savunarak, tasarıdaki düzenlemelerin, ilgili komisyonlarda görüşülmemesini eleştirdi.



HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, 2002 yılında Türkiye'nin en zengin yüzde 1'i, ülke servetinin yüzde 39'una sahipken, şu anda ise yüzde 59,6'sına sahip olduğunu söyledi.

Yıldırım, bu yıl Aralık ayı itibarıyla öngörülen dolar kuru hedefinin de tutturulamadığını kaydetti.







DÖVİZ KURU TARTIŞMASI



Bunun üzerine söz talebinde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orta Vadeli Program ve bütçe çalışmaları sırasında gerek ekonomideki makro dengeler, gerekse bütçe dengelerini belirlemek açısından varsayımsal olarak bir döviz düzeyinin belirlendiğini belirterek, ancak bunun hiçbir zaman bir hedef olmadığını bildirdi.



'Bugün IMF de Dünya Bankası da diğer ülkeler de bütçe çalışmaları yaparken bu tür rakamları kullanır.' diyen Ağbal, bu konuyla ilgili olarak HDP Grup Başkanvekili Yıldırım'ın bilgi eksikliğinin olduğunu aktardı.



Yıldırım'ın, 'Söz konusu hedeflere ilişkin sözleri, 4 Kasım 2016 tarihinde Maliye Bakanı Ağbal'ın ağzından dinlediğini' söylemesi üzerine Ağbal, geçen yılki bütçe görüşmelerinde hiçbir şekilde döviz kuruyla ilgili böyle bir ifade kullanmadığını belirtti.



Bu sırada Maliye Bakanı Ağbal ile HDP'li Yıldırım arasında sözlü tartışma yaşandı.



Bakan Ağbal, bütün ülkelerde bütçe çalışmalarında ve orta vadeli program çalışmalarında hem dış ticaret hem ekonomik büyüklükler hem de bütçe büyüklükleri bakımından bir döviz kuru varsayımının ortaya konulduğunu, bunun bir hedef olmadığını anlattı.



Ağbal, Hükümetin, döviz kurunun seviyesine ilişkin bir hedefinin olmadığının daha önce de dile getirildiğini kaydetti.