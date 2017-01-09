Türk İş adamının katil zanlıları yakalandı

Konu ile ilgili olarak olayı soruşturan Frankenthal Başsavcılığı ve Ludwigshafen Kiriminal Dairesi Cinayet Masasının ortaklaşa yaptıkları basın açıklamasında, iş adamını katleden ve cinayetle suçlanan 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.



Yaşları 49 ve 37 olan iki kişi ile 42 yaşındaki bir kadının cinayet suçlaması ile hakim karşısına çıkarıldığı ve tutuklandığı vurgulanan basın açıklamasında; “26 Kasım 2016 tarihinde bir İtalyan iş adamının öldürülmesinde de bu çetenin parmağı olma ihtimalinin de olduğu sanılıyor” denildi.



Savcılık ve Polisin ortak basın açıklamasında, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekilirken; konuyla ilgili görgü tanıklarının Ludwigshafen Kiriminal Dairesinin 0621/963-2773 numaralı telefona veya zkiludwigshafen@polizei.rlp.de adresine mail olarak ulaştırılması istendi. Ayrıca Ludwigshafen Polis Merkezi'nin güvenilir telefon hattı olan 0621-564400 numaralı telefona da bilgi verilebileceği ifade edildi.



Geçtiğimiz Salı günü kaçırıldığı belirlenen 3 çocuk babası Samsunlu iş adamı İsmail Torun, Cuma günü Ludwigshafen yakınlarındaki Bad Dürkheim kasabasında ormanlık bir alanda ölü olarak bulunmuştu.



Talihsiz iş adamı İsmail Torun'un bu olaydan 2 hafta önce de tehdit aldığı öğrenildi. Ailesi ile tehdit edildiğini arkadaşlarına anlatan iş adamı Torun'un ailesini korumak adına fidye karşılığı serbest kalması için kendisini feda ettiği şeklinde yorumlanıyor.



Kaynak : İHA